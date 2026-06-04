Polisin yürüttüğü soruşturmada, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilere sahte yöntemlerle KKTC sürüş ehliyeti çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında zanlıların, yurt dışında sahte olarak düzenledikleri sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirip Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz ederek tedavüle sürdükleri ve bu belgeleri KKTC sürüş ehliyetine çevirttikleri belirlendi. Zanlıların bu yöntemle sahtekarlıkla kayıt yaptırıp para temin ettikleri ifade edildi.

Mesele kapsamında daha önce tutuklanan M.R.(E-32), M.D.S.I.(E-30), J.İ.(E-33), U.B.(E-23), I.H.S.(E-24), Z.M.(E-35), S.U.(E-42), M.D.S.H.(E-22), U.N.(E-44), M.E.(E-32) ve M.A.(E-28)’nin ardından, yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.J.A.(E-28), M.J.A.(E-30) ve L.B.(E-62) de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.