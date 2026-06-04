Polisten verilen bilgiye göre, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 ile 24.00 arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri ile halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 20 kişiye idari para cezası kesilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 985 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 296 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhanelerde bulunmaları yasak olan 35 kişi tespit edilerek cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca, kapanış saatine uymadığı belirlenen 2 eğlence mekanı işletmecisi ile geçerli müzik yayın izni olmadan yayın yaptığı tespit edilen 1 işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde toplam 2 bin 767 sürücü denetlenirken, çeşitli trafik suçlarından 233 sürücü rapor edildi ve 27 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik kontrollerinde 1.664 sürücü denetlendi. Çeşitli trafik suçlarından 128 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edildi.

Polisin ülke genelindeki denetimlerinin devam edeceği belirtildi.