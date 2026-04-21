Polis açıklamasına göre, şüphelilerin kira sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen, mal sahibinin bilgisi ve izni olmadan yeni bir kira sözleşmesi hazırladığı, bu belgeyi mal sahibi adına imzalanmış gibi göstererek sahtelediği belirtildi.

Söz konusu sahte kira sözleşmesinin 03 Nisan 2026 tarihinde ilgili daireye verilerek tedavüle sürüldüğü, mühürlenmesinin sağlanmasıyla birlikte sahte beyanla kayıt elde edildiği kaydedildi. Ardından M.O.Ö.’nün, S.İ.Ö.’nün de yardımıyla belgeyi kuruma ibraz ederek elektrik aboneliğini kendi adına aldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında S.İ.Ö. (K-47) tutuklanırken, M.O.Ö.’nün ise arandığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.