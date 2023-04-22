Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Ülger, olguları aktardı.

Polis, zanlı F.T'nin Ciddi Darp suçuna, zanlı Yusuf Yeter’in ise Yaralama ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı F.T'nin 21.04.2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde bulunan yatı evi içerisinde aynı yerde ev arkadaşı Yusuf Yeter ile aralarında şakalaşma sonucunda çıkan tartışma neticesinde Y.T'nin elinden almış olduğu nargile çubuğu ile kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Y.T'nin ise olay anında tartışma neticesinde eline almış olduğu nargile demir çubuğu ile F.T'nin kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yine eline almış olduğu ağız genişliği 8.5 cm, ağız uzunluğu 19.5 cm toplam uzunluğu 35 cm olan demirden mamul tahrayı sağ koluna sallamak suretiyle 2 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup adı edileni yaraladığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak olay esnasında bıçak kullanıldığı ile ilgili olarak soruşturma olacağını söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kaydı bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğinden tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.