Kalp krizi göğüs ağrısı ve göğüste rahatsızlık belirtisiyle ortaya çıkar. Kişi göğüste sıkışma, rahatsız edici baskı hisseder. Kalp krizini etkileyen beslenme, hareket, stres gibi birçok neden bulunur. Ancak kalp krizi riskini 3 kat artıran bu hatayı sakın yapmayın! İşte detaylar...

AĞZINIZA BİLE SÜRMEYİN

Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranının yüksek olması da kalp krizi açısından risklidir. Kolesterol içeriği yüksek sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünler, mayonez, kaymak, krema ve tereyağı gibi gıdaların tüketilmemesi önerilir.

Şeker hastalığı kalp krizini artırır. Bu hastaların çoğu kalp krizi nedeniyle vefat eder. Ayrıca tansiyon, yaş ile birlikte damar yapısında bozulmalar, obezite gibi durumlar da kalp krizi riskini artırır.

KALP KRİZİ RİSKİNİ 3 KAT ARTIRIYOR

Sağlığı tehdit eden sigara kalp krizine de yol açıyor. Kalp krizi, sigara içen kadın ve erkeklerde 3 kat daha fazla görünür.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Kadınlardaki östrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucu etki gösterebilir. Erkeklerde ve menapozun ardından kadınlarda kalp krizi riski daha yüksek olur.

KALP KRİZİ NASIL ÖNLENİR?

Kalp krizi riskini azaltmak için tütün kullanımını sonlandırmak, düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, şeker tüketimine dikkat etmek, stresi kontrol edebilmek gerekir.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEN 7 BESİN