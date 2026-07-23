Bugün ilçe itfaiye şube amirliklerine teslim edilen yangına ilk müdahale araçları; 300 litre su ve 60 litre köpük atma kapasitesinin yanı sıra, mikronize su ve köpük teknolojisiyle çalışan yüksek basınçlı yangın söndürme sistemi (Road Fire) ile donatıldı. Söz konusu araçlar, özellikle arazi yangınları olmak üzere tüm yangın türlerine hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesine katkı sağlayacaktır.

Araç filosuna dahil edilen arazözlerden 1,8 ton su kapasitesine sahip olan araç Geçitkale İtfaiye Şubesi’ne, 4 ton su ve 250 litre köpük kapasitesine sahip, ayrıca seyir halindeyken su püskürtme özelliği bulunan arazöz ise Güzelyurt İtfaiye Şubesi’nin hizmetine verildi.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte İtfaiye Müdürlüğü’nün yangınlara müdahale kapasitesi daha da güçlendirilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.