Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, uzmanlık eğitimi süreci, genç hekimlerin beklentileri ve kamuoyunda tartışılan konular ele alındı.

"Genç meslektaşlarıma inanıyor ve güveniyorum"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında KKTC'de ihtisas yapan hekimleri temsilen bir grubun kendilerini ziyaret ettiğini belirtti.

Dinçyürek, genç hekimlerle tanıştıklarını, sohbet ettiklerini ve sorunları, beklentileri ile heyecanlarını paylaştıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak da şahsi olarak da bir hekim olarak ben genç meslektaşlarımı seviyorum, onlara inanıyorum ve onlara güveniyorum. Dolayısıyla haklı oldukları, yasal konumda oldukları her pozisyonda onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yasalara aykırı hareket edenlerle mücadele sürecek"

KKTC yasalarının verdiği yetkiyi tanımadan elindeki gücü kötüye kullanmaya çalışan her kesimle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Dinçyürek, haklı olanın yanında yer almanın en temel sorumlulukları olduğunu söyledi.

"Bu ülkede her aydın, yetkin ve sorumlu insanın yaptığı gibi bizim de en temel sorumluluğumuz haklının yanında olmaktır. Arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yetkinliği sorgulama hakkı Tabipler Birliği'nde değildir"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin tıpta uzmanlık eğitiminin yetkinliğini sorgulama hakkına sahip olmadığını dile getiren Dinçyürek, KKTC'de ihtisas eğitimine ilişkin süreçlerin yasalarla açık şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Dinçyürek, "KKTC'de yasayla nasıl ihtisasa girileceği, nasıl ihtisasın tamamlanacağı YÖDAK tarafından belirlenmiştir. Yetki YÖDAK'tadır. YÖDAK'ın ve Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir diplomaya 'bu diploma yetkin değildir' deme hakkına Tabipler Birliği sahip değildir." dedi.

"Tabipler Birliği keyfi üyelik kabul eden bir kurum değildir"

Tabipler Birliği'nin yalnızca yasal şartları taşıyan hekimlerin üyelik işlemlerini gerçekleştiren bir kurum olduğunu belirten Dinçyürek, şu değerlendirmede bulundu:

"Diploması var mı? Var. Bu ülkede ikamet ediyor mu? Evet. Sicilinde herhangi bir olumsuzluk var mı? Hayır. Bunun ardından üyelik zorunludur. Tabipler Birliği keyfi üyelik kabul eden bir kurum değildir. Mecburi üyelik şartı aranan bir kurumdur. Bu nedenle keyfi kriterlerle, daha önce hiç kimseye uygulanmayan kriterlerle mevcut arkadaşların eğitimlerinin standart dışı ve yetkisiz şekilde sorgulanmasını kabul etmeyiz."

"Tabipler Birliği'ni sağduyuya davet ediyorum"

Dinçyürek, açıklamasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ne çağrıda bulunarak, "Aklıselime ve sağduyuya davet ediyorum. Mevcut arkadaşların tamamı benim gibi Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin üyesidir. Üyelerine, kendi verdikleri ve kendi onayladıkları eğitimlere ve belgelere sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Ertan Direnç: Tıpta uzmanlık eğitimi siyasi tartışmalara alet edilmemeli

Genç hekimler adına konuşan Dr. Ertan Direnç ise, kendilerini kabul eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'e teşekkür etti.

"Biz her şeyden önce tıp doktoruyuz"

Direnç, "Biz her şeyden önce tıp doktoruyuz ve tıpta uzmanlık eğitimi alan tıp doktorlarıyız." diyerek, kamuoyunda tartışılan tıpta uzmanlık eğitiminin yasal ve bilimsel zeminden uzaklaştırılarak siyasi hesaplara alet edilmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

"Biz tıp doktoru olarak siyasetin herhangi bir noktasında değiliz." diyen Direnç, sürecin bilimsel ve hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bilimsel zeminde destek verenlere teşekkür ediyoruz"

Dr. Ertan Direnç, tıpta uzmanlık eğitimi konusunu yasal ve bilimsel zeminde ele alan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu konuyu siyasi tartışmalara çekenleri doğru bulmuyoruz. Bu konudaki rahatsızlıklarımızı dile getirmek istiyoruz. Öte yandan yasal ve bilimsel zeminde bu konuyu ele alan, destek veren ve birçok atılıma imza atan Sayın Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.