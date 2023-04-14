Dernekten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş için pazar sabahı Salamis Harabeleri giriş kapısında toplanılacak ve saat 08:00'de yürüyüşe başlanılacak. Zorluk derecesi 1 ve uzunluğu yaklaşık 8 km. olan parkurdaki yürüyüş yaklaşık olarak 2.5 saat sürecek. Yürüyüşten sonra saat 11:00'de Gazimağusa Kabristanlığına gidilerek Türkiye'deki depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerin kabirleri ziyaret edilecek ve karanfil bırakılacak.

Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek kültür yolu ve doğa yürüyüşüne isteyen herkes kayılabilecek.