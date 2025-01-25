Trent Park’ta gerçekleştirilen etkinlik, 2023 yılında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, hem hüzün hem de dayanışma duygularıyla Kıbrıslı Türk toplumu için anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Törene KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Barking Milletvekili Nesil Çalışkan, Enfield Milletvekili Feryal Clark, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam, Belediye Lideri Ergin Erbil, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, bölge meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve toplum üyeleri katıldı.

Başbakan Ünal Üstel’den Duygu Yüklü Konuşma

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada hem depremde kaybedilen canlara duyulan derin üzüntüyü hem de adalet mücadelesine olan kararlılığı dile getirdi:

“Bugün, Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için önemli bir etkinlikte bir aradayız. Biliyorsunuz, 6 Şubat’ta Anavatan Türkiye’mizde asrın felaketi yaşandı. Bu felaket, 11 ilimizi etkiledi ve 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Şampiyon Meleklerimizi, öğretmenlerimizi ve insanlarımızı yitirdik. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca, Yüce Türk milletinin bir daha böyle büyük felaketler yaşamamasını temenni ediyorum.

6 Şubat sabahı saat 04.06’da KKTC halkı olarak Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti halkıyla tek yürek olduk. İlk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına başladık. İş insanlarımız, yardımlarını Türkiye’ye ulaştırmak için adeta seferber oldu. Milyonlarca lira değerindeki araç, makine ve malzemeyi deprem bölgelerine gönderdik.

Biz KKTC hükümeti olarak, muhalefet ve iktidar ayrımı gözetmeden, birlik içinde hareket ettik. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uçak kiralayarak Adıyaman’a gittik ve çocuklarımızı kurtarma çalışmalarına katıldık. Ne yazık ki çocuklarımızı kurtaramadık, ancak hiçbirini orada bırakmadık. Tüm çocuklarımızı KKTC’ye getirerek anılarına sahip çıktık.

O günden itibaren, KKTC’de yaşayan halkımız dayanışma içinde, her alanda çocuklarımızın anısını yaşatmaya başladı. Bugün burada da Şampiyon Meleklerimizin adını sonsuza dek yaşatmak için toplandık. Biz çocuklarımıza söz verdik: Unutmayacağız ve unutturmayacağız.

‘Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz’

Doğal afetler ne yazık ki her zaman yaşanabilir, ancak bu afetleri felakete dönüştüren insanoğludur. Biz, kaybettiğimiz çocuklarımızın anısını yaşatmak ve başka çocukların hayatlarının tehlikeye atılmaması için mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde çocuklarımızı kaybettiğimiz otelin sahiplerine karşı başlattığımız hukuk mücadelesinde iki yıl boyunca büyük bir çaba gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Bugüne kadar verilen en ağır cezanın verilmiş olması önemli bir adım olsa da hedefimiz, müebbet hapis cezasına ulaşmak. Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün burada, Londra’daki toplumumuzla birlikte olduğum için gurur duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen başta EuroMed Direktörü Hasan Gazi olmak üzere, destek veren Enfield Belediyesi yetkililerine ve toplumumuzun tüm değerli üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı’ndan Adalet Vurgusu

Etkinlikte konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise, yaşanan acının büyüklüğüne ve adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti:

“İki yıldır çocuklarımızın adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz. Biz spor müsabakası için gönderdiğimiz yerde, mezar olarak inşa edilen bir otelde çocuklarımızı kaybettik. Bu sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mücadelesidir. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada dayanışmayı görmek bize güç verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Londra’da Dayanışma Mesajı

Etkinlikte Barking Milletvekili Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Lideri Ergin Erbil, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi de konuşma yaparak, acıyı paylaştıklarını ve adalet için dayanışmanın önemine vurgu yaptılar.

Şampiyon Melekler anısına dikilen ağaçlar, Londra’daki Kıbrıslı Türk toplumu için dayanışmanın, mücadelenin ve anıların yaşatılmasının bir sembolü olarak anlam kazandı.