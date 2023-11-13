Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Şampiyon Melekler Derneği’nin birlikte düzenlediği Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması’nın duyurusu bugün Gazimağusa Belediyesi'nde düzenlenen toplantı ile yapıldı.

Toplantıya Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Proje, Bayındırlık, İmar Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Genel Sekreteri Osman Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ile Şükrü Demirbaş katıldı.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantıda yaptığı konuşmada ülkemiz ve melekler şehri Mağusamızda önemli bir konuda adım atıldığını ifade ederek, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere projeye katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Uluçay gerek anıt mezarlık gerekse Melekler Anıtı konusunda zamanlama konusunda hiç bir problem yaşanmadan çalışmaların özveri ile devam ettiğini ifade ederek Şampiyon Meleklerin şehri Mağusa’da Şampiyon Meleklerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya toplantıda yaptığı açıklamada, toplantının yarışma başvurularının başladığına dair duyuru niteliğinde olduğunu belirterek, projenin amacının Şampiyon Meleklerin anısına bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Projenin kentimizde büyük bir etki bırakacak bir anıt olacağına inanç belirten Karakaya, katılımın da yoğun olacağını ümit ederek Şampiyon Meleklerin anısını yaşatacak en güzel eserin seçileceğinden şüphe duymadığını kaydetti.

Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da açıklamasında, bir süreden beridir yarışmayla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, Mağusa’ya ve ülkeye melekleri unutturmayacak kalıcı bir eser kazandırılacağını söyledi.

Adanır, yarışma başvurularının 6 Şubat tarihinde sona ereceğini, 27 Şubatta ise proje teslim tarihi olduğunu belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması şartnamesi ile süreç takvimine yarın itibari ile Gazimağusa Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından ve Web sayfasından ulaşabileceksiniz.