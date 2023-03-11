Polis Basın Subaylığı, bisiklet sürüşü nedeniyle yarın, Lefkoşa Gazimağusa ve İskele güzergahlarında çok sayıda bisikletli bulunacağı uyarısı yaptı.

Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşünde kullanılacak olan güzergah sırasıyla şöyle:

"Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Mutluyaka kavşağından sola dönüp köy içinden geçilecek ve Gazimağusa-İskele anayolu kullanılıp İskele (Long Beach) Granel çemberinden geri dönülüp yine Gazimağusa-İskele anayolu kullanılarak, Gazimağusa şehir İçinden geçilip Namık Kemal Meydanı takip edilecek ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji önünde bisiklet sürüşü son bulacak."

Bisiklet sürüşü güzergahı boyunca, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve geçilecek güzergâhta bulunan tüm kavşaklardaki trafik akışı polis tarafından yönetilecektir. Polis sürücülere dikkatli olması çağrısında bulundu.