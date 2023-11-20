Dernek yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün, 1990’dan bugüne kutlanırken, temel amaçlarından biri de çocukların yaşam hakkının sağlanması olduğunu belirtti.

“Maalesef, 6 Şubat Depremi, bizim çocuklarımızın yaşam haklarını elinden aldı. Çürük bir binada, yalan - yanlış reklamlarla yaratılan algı, 10 saniyede yerle bir oldu. Böylesi bir günde, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.” İfadelerine yer verilen açıklamada, çocukların yaşam hakkı ellerinden alınırken, kamuoyunun da desteğiyle güçlü bir hukuk mücadelesinin devam ettiği kaydedildi.

-“Pes edecek değiliz”

Açıklamada, şöyle denildi:

“Olası kast üzerinden yapılması gereken yargılama süreci, maalesef iddianamenin ilk adımında istediğimiz noktada değil. Pes edecek değiliz. Türkiye yargısı içerisinde vicdan sahibi hukukçuların varlığına inanmak istiyoruz.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesi ile bir kez daha belirtmek isteriz ki, bir taraftan yaşam hakları elinden alınan çocuklarımız için hukuk mücadelemiz devam edecek, diğer yandan da ülkemizdeki her çocuğun eşit eğitim, sağlık ve yaşam hakkı için var gücümüzle çaba harcamaya devam edeceğiz.”