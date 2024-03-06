UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu saf dışı bırakan Bayern Münih ile Real Sociedad’ı eleyen Paris Saint-Germain çeyrek finale çıktı.

BAYERN MÜNİH, LAZİO KARŞISINDA ZORLANMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Bayern Münih, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi.

Alman ekibi, 39. ve 66. dakikada Harry Kane’in, 45+2. dakikada da Thomas Müller’in kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

PSG, MBAPPE’NİN GOLLERİYLE TURLADI

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Real Sociedad’ın tek golü 89. dakikada Mikel Merino’dan geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.