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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar, 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Akabinde rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda oynanacak son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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