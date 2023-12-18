UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda oynanacak son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri;
Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
Paris Saint-Germain - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
RB Leipzig - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar, 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Akabinde rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.