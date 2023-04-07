Hükümet olası bir deprem felaketine karşı başta okullar ve sağlık kuruluşları olmak üzere binaların güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması için maaş kesintilerinden oluşturulacak kaynağı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne aktarma kararı aldı.

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından meclise geri gönderilen ve büyük tartışmalara neden olan maaş kesintileri konusundaki yasada değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Güçlüsoy, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetiminin Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ettiğini ve şampiyon melekler adına Gazimağusa’da bir okul yapmak istediklerini Üstel’e aktardıklarını kaydederek, bu toplantıda önemli bir uzlaşıya varıldığını belirtti. Güçlüsoy, maaş kesintilerinden oluşacak kaynağın tamamının derneğe verilmesi ve okul yapımı için kullanılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy Kıbrıs Tv’de yayınlanan Günün Özü programında Dilan Gölbaşı’na önemli açıklamalarda bulundu.

Güçlüsoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası'nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etmesinin nedenlerini anlattı.

“Maaş kesintisi siyasi suiistimale uğratıldı”

“Yasa Cumhuriyet Meclisi tarafından, hükümetimiz tarafından, Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla hemen çalışılmış, meclisten geçirilerek Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuştur. Bu süre zarfında bazı iyi yönünde gelişmeler oldu. Muhalefet tarafından siyasi suiistimale çekilmeye çalışıldı bu yasa. Bu yasanın özünde aslında bu durum yoktur. Bu ülkenin geleceği için eğer güzel bir cümle kuracaksak memleket ve merhamet kelimeleri o cümlenin içerisinde olması lazım. Ancak muhalefet bu güzel cümleyi kurdurmadı. Merhamet ve memleket kelimelerini bu halkın anlamasına müsaade etmedi. Boyutu başka yere çekti. Maaşlardan kesinti, halkın cebinden para alma gibi yorumlandı. Aslında bu yasanı içerisinde böyle bir şey yoktur. Bu yasa ile toplanması öngörülen rakam 1 Milyar TL civarıdır ve bu 1 Milyar TL’nin içerisinde sadece 100 Milyon TL’si maaş kesintileridir. Diğerleri Bakanlar Kurulu ve hükümetimizin aldığı ek vergi tedbirleri ve mevcut kaynaklardan tasarruf tedbirleriyle oluşturuldu. Ancak konu siyasi suiistimale uğratılarak maaş kesintilerine odaklandırıldı.”

Yasa değişiyor, tüm gelir derneğe gidecek

Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ettiğini ve burada onlarla uzlaşıyla yeni bir karar alındığını açıkladı: “Şampiyon meleklerimizin aileleri tarafından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği var. Gönülden destekliyoruz. Bu dernek Sayın Başbakanımıza ziyarete geldi. Ailelerin tabi ki bu özverili ve takdire şayan çabaları Sayın Başbakanımız tarafından da takdirle karşılandı. Toplantı sonrası maaş kesintilerinden elde edilecek olan tüm gelirin derneğe verilmesi ve derneğin Şampiyon Melekler adına okul yatırılması için harcanması için ortak bir mutabakat sağlandı. Bahsettiğimiz okulda kompleks bir okul ve içerisinde her türlü sosyal ve spor aktivitelerinin olabileceği imkanlar sağlayacak bir okul olacak.

Muhtemelen şampiyon Melekler Gazimağusa Türk Maarif Koleji adını alacak yeni okul. Yapılacak kesintiler belki de birden fazla okul yapmamıza olanak tanıyacak. O yüzden yasa Sayın Başbakanımız tarafından Cumhurbaşkanı’na rica edildi ve geri çağrıldı. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek.”

Yasanın geri çekilmesinin nedeni teknik nedenler

Bu arada KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre söz konusu kaynağın Derneğe aktarılabilmesi için teknik bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel oturup konuştu ve uzlaşarak Tatar’ın yasayı meclise geri göndermesi konusunda anlaşıldı. Yasa meclise gelip burada gerekli teknik düzenlemelerin yapılması sonrasında maaşlardan gönüllü olarak yapılacak kesintilerden oluşacak kaynak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne aktarılacak.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi