Süper Lig'de Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de şok bir skor aldı. Kendi evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe; uzun bir aradan sonra liderlik koltuğunu kaptırırken, Galatasaray'ın 2 puan gerisine de düştü.

Kadıköy'deki mücadele 90 dakika boyunca adeta nefesleri keserken, skor kadar hakem kararları da çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile Tadic'in sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili özellikle sosyal medyada adeta yorum yağdı.

Fenerbahçe'nin dün akşam kaybettiği iki puanın çok kritik öneme sahip olduğunu belirten futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"FENERBAHÇE İÇİN ŞAMPİYONLUK GİTTİ"

Sarı-lacivertlilerin muutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı sezonda büyük bir darbe aldığını savunan Çelikler, "Fenerbahçe için şampiyonluk gitti" dedi.

"İÇ SAHADA 9 PUAN KAYBEDEN ŞAMPİYON OLAMAZ"

Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'de kaybettiği puanlara dikkat çeken Çelikler "Bana hiç kimse 'Kaybedilmiş hiçbir şey yok' falan demesin. İç sahada 9 puan kaybeden takım şampiyon olamaz." diye konuştu.

"BUGÜNLERİ ÖNCEDEN GÖRDÜK"

Bugünleri önceden gördüğünü belirten Çelikler, "Fenerbahçe'nin 9 ve 11 numarasının gol atamadığını daha önce de söyledik. Sadece 7 nuamalarından Cengiz ve İrfan'dan gol bulabiliyor diye konuştuk" dedi.

"SEZON SONU HERKES AĞLAR! BUNDAN SONRA HEDEF..."

Bu yorumlarından dolayı kendisine gelecek eleştiriler olabileceğinin de farkında olduğunu söyleyen Çelikler "Sezon sonu herkes ağlar. Bundan sonraki hedef Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar gitmek, Türkiye Kupası ve oynanırsa Süper Kupa'yı alabilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.