Türk müzisyen ve rapçi Şanışer, son şarkısı “Hüsran Hepsi” için çektiği kliple dikkatleri üzerine çekti. Kapalı Maraş’ta terk edilmiş binaların arasında dolaşırken söylediği şarkı, hem görsel hem de duygusal anlamda izleyicilere güçlü bir mesaj veriyor.

Klibin çekimlerinde, yıllardır insan eli değmeyen ve zamana yenik düşmüş binaların etkileyici görüntüleri ön planda. Şanışer, Kıbrıs’taki Kapalı Maraş’ın tarihi atmosferini şarkısına taşıyarak, geçmişin izlerini günümüze yansıtmayı başarmış.

Kapalı Maraş, 1974’ten bu yana terk edilmiş ve çitle çevrili bir bölge olarak biliniyor. Zamanında Kıbrıs’ın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Maraş, bugün hüzün ve sessizliğin hakim olduğu bir yer. Şanışer’in klibi, bu sessiz tanığın dokunulmamış tarihini bir kez daha hatırlatıyor.

Rap müziğin güçlü isimlerinden biri olan Şanışer, şarkılarında toplumsal konulara değinmesi ve güçlü mesajlar vermesiyle tanınıyor. “Hüsran Hepsi” şarkısında da melankoli ve hayal kırıklığı gibi duygular ön planda. Kapalı Maraş’ın terk edilmişliğiyle şarkının temasının birleşimi, klibi çok daha anlamlı bir hale getiriyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası