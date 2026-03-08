Kurum içindeki atmosferi “aidiyet” kavramıyla tanımlayan Zaimağaoğlu, işin uzmanı kişilerle çalışmanın ve birlikte “sesli düşünebilmenin” başarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

“Sanatçılarımızla sürekli beraberiz. Bir pasta var, o pasta adil, şeffaf, eşit, görünür ve liyakatli bir şekilde kültür dünyasıyla buluşuyor” diyen Zaimağaoğlu, bir şehit kızı olarak hayata tutunma biçimini ise inandığını söylediği “denizyıldızı hikâyesi” üzerinden anlattı:

“Bir denizyıldızı için fark ediyorsa yaşam, bir kişi dahi olsak umut vardır. Hayatım boyunca hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Mutlaka o günün, o gecenin, o umutsuzluğun biteceğine inandım. Bana inanan, beni sürekli destekleyen çok güzel bir ailem ve her çalıştığım ortamda da o denizyıldızı hikâyesindeki gibi, az da olsa güzel insanlar var.”

- “AKM’nin yıkılacağı ya da devredileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Zaimağaoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılacağı ya da devredileceği yönündeki iddiaları ise reddederek, söyleyenlerin gerçeği yansıtmadığını ve göreve geldiği günden bu yana tutumunun net olduğunu vurguladı.

“Böyle bir şey gündemimize gelmedi. Gelseydi de karşı dururdum” diyen Zaimağaoğlu, merkezin kapsamlı bir yenileme sürecine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

-“Güçlü köklerimiz var. Biz de bu köklerden kültürle beslenen insanlarız”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun ve zorlu bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini belirtti.

“KKTC var olmaya devam edecek, çünkü güçlü köklerimiz var. Biz de bu köklerden kültürle beslenen insanlarız” diyen Zaimağaoğlu, makamları bir “bayrak yarışı” olarak gördüğünü söyledi.

Görev süresi sona erdiğinde bayrağı devralacak yöneticinin daha vizyoner, daha çalışkan ve ülkeye hizmet heyecanı daha güçlü biri olmasını temenni ettiğini belirten Zaimağaoğlu, “Benden alınan bu bayrağın daha ileriye götürülmesi benim için asıl olması gereken” ifadelerini kullandı.

-“Bu göreve gelirken sorumluluğumun farkındaydım”

Bağlı oldukları Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın her adımda destek verdiğini aktaran Zaimağaoğlu, göreve büyük bir istek ve hayalle geldiğini ancak sorumluluğunun da bilincinde olduğunu söyledi.

Zaimağaoğlu, devlet görevinde yapılan her çalışmanın kurumsal arşive girdiğini ve kalıcı bir iz bıraktığını belirterek, bu bilinç ve sorumlulukla çalıştıklarını kaydetti.

-Berlin’de temsil; Ankara’da sergi; nisan ayında Çocuk Edebiyatı Çalıştayı

Planlanan kültür-sanat etkinliklerine de değinen Şirin Zaimağaoğlu, ilerleyen dönemde Berlin’de KKTC’nin temsil edileceğini, Ankara’da sergi açılacağını ve nisan ayında Çocuk Edebiyatı Çalıştayı düzenleneceğini söyledi.

Mart ayı sonunda Berlin’de ilk kez KKTC’nin temsil edileceğini belirten Zaimağaoğlu, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yer alacağı temsilde bir opera sanatçısı ile bir müzisyenin de bulunacağını, Devlet Fotoğraf Yarışması kapsamında ödül alan eserlerin ise Berlin’de sergileneceğini ve sergi sonunda hediye edileceğini söyledi.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nı daha görünür kılmak amacıyla yeni temalar eklediklerini ifade eden Zaimağaoğlu, “Benim Şehrim” ve mimari başlıklarının programa dâhil edildiğini, bu yıl Lefkoşa’nın da temalar arasında yer aldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk mimari kültürünün önemine dikkat çeken Zaimağaoğlu, önceki yıllarda Ahmet Vural Behaeddin, Abdullah Onar, Burhan Atun ve Ata Atun’un eserlerine yer verildiğini, bu yıl ise Ayer Kaşif’in programa dâhil edildiğini aktardı.

-“Biz, bir olabilirsek var olabiliriz”

Yarışmaya ilginin arttığını ve sanatçılar arasında takip edilen bir sürecin oluştuğunu belirten Zaimağaoğlu, iş birliği ve birlikte üretmenin önemine dikkat çekti.

“Biz, bir olabilirsek var olabiliriz. Birbirimizi ötekileştirerek ve ayrışarak var olamayız; ancak yok oluruz” diyen Zaimağaoğlu, Ankara’da Millet Kütüphanesi’nde ilk kez sergi açılacağını, Yayınlar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanacağını ve nisan ayında Türk Dil Kurumu ile Atatürk Öğretmen Akademisi paydaşlığında “I. Çocuk Edebiyatı Çalıştayı” düzenleneceğini de açıkladı.

Yapılan çalışmaların büyük bütçelerden ziyade istek, iş birliği ve emekle hayata geçirildiğini vurgulayan Zaimağaoğlu, bu anlayışla üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

-Kitap fuarları ve festivallere hedef odaklı katılım

Kitap fuarları ve festivallere katılım konusunda göreve geldikten sonra yeni bir yaklaşım benimsediklerini belirten Zaimağaoğlu, geçmiş katılımlara ilişkin somut geri bildirim ve rapor eksikliği tespit ettiklerini söyledi.

Zaimağaoğlu, bu nedenle katılımların fayda-çıkar dengesini gözeterek, hazırlıklı ve hedef odaklı bir şekilde hareket etmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Kumarcılar Hanı’nda başlatılan “Ömür Boyu Kültür ve Sanata Hizmet Ödülleri”nin bu yıl beşincisinin verileceğini anımsatan Zaimağaoğlu, sanatçıların görünür kılınmasının kültürel aktarım açısından önemli olduğunu vurguladı.

-Kültür ve kitaplar çocuklarla buluşuyor; okuyucu sayısında yüzde 25 artış

“Akdeniz Esintileri” ve “Perşembe Sohbetleri” etkinlikleriyle ana sınıfı ve kreş öğrencilerini kütüphanelerle buluşturduklarını belirten Zaimağaoğlu, her ay en çok ziyaret gerçekleştiren çocuk ve yetişkin okuyuculara “Kitap Kurdu Belgesi” verildiğini ve okuyucu sayısında yüzde 25 artış sağlandığını söyledi.

Sürdürülebilir projelerle kütüphanelerin daha etkin kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Zaimağaoğlu, ülkedeki dokuz kütüphanenin fiziki koşullarının ideal standartların altında olduğunu belirterek, bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

- Yerel değerler ve kültürel hafızaya vurgu

Yerel değerlerin görünür kılınmasına önem verdiklerini de vurgulayan Zaimağaoğlu, özel günlerde “ilkler” üzerinden etkinlikler düzenlediklerini ve bölgelerin kendi kültürel hafızasının kayıt altına alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerde göç yaşamış ve kültürüyle, diliyle hayata tutunmaya çalışan güney kökenli yurttaşların bir araya getirildiğini belirten Zaimağaoğlu, bu buluşmaların toplumsal bağları güçlendirdiğini kaydetti.

- Kütüphaneleri en çok ziyaret eden çocuk ve yetişkin okuyuculara “Kitap Kurdu Belgesi”

Çocuk ve gençlerin kütüphanelerle bağını güçlendirmek amacıyla çeşitli teşvikler uygulandığını da dile getiren Zaimağaoğlu, her ay dokuz kütüphanede en çok ziyaret gerçekleştiren çocuk ve yetişkin okuyuculara “Kitap Kurdu Belgesi” verildiğini, uygulamanın düzenli olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Zaimağaoğlu, sanatçıların yılın belirli dönemlerinde İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda bir araya getirildiğini de belirterek, bu buluşmaların yeni üretimlere zemin hazırladığını ve bu tür temasların maddi destek kadar değerli olduğunu ifade etti.

-Gezici projeler ve kültüre erişim

Gezici kütüphane ve gezici sergi projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Zaimağaoğlu, donanımlı bir gezici kütüphane aracının ülkeye kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Gezici sinema uygulamasının yeniden devreye alınmasının da planlandığını belirten Zaimağaoğlu, “Sinemayı görmeyen çocuklarımız var. Onları sinemayla buluşturmak istiyoruz” dedi.

-Türk dünyası ile kültürel iş birlikleri

Türk dünyası ve özellikle Azerbaycan’la kültürel temaslara önem verdiklerini ifade eden Zaimağaoğlu, Alsancak’taki Azerbaycan merkezinde KKTC kitapları bölümü oluşturduklarını söyledi.

Zaimağaoğlu, Bakü Üniversitesi ve çeşitli kültür kurumlarıyla iş birliği yürüttüklerini belirterek, Kıbrıs Türk edebiyatından yazarların yer alacağı bir antoloji çalışması üzerinde durduklarını kaydetti.

Yurt dışı görevlendirmelerde dönüş raporunu zorunlu tuttuklarını vurgulayan Zaimağaoğlu, kurumsal hafızaya büyük önem verdiklerini söyledi.

-“Kültür herkesin ulaşabileceği bir yerde olmalı”

Sergilerin ülke geneline yayılması gerektiğini düşündüklerini belirten Zaimağaoğlu, Lefke, Girne ve Ercan Havalimanı’nda da sergiler düzenlediklerini ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda açılan Kültür Dairesi Kütüphanesi’nde özellikle çocuk kitaplarına ve Kıbrıslı yazarlara yer verdiklerini kaydeden Zaimağaoğlu, kitapların korunmasıyla ilgili soruya ise, “Kitabı seven insan kitabı çalmaz. Alsın, okusun. Eksilenleri biz tamamlıyoruz” sözleriyle yanıt verdi.

-“Yazmak beni iyileştirdi”

37 yıllık öğretmen olduğunu hatırlatan Zaimağaoğlu, yazmanın ve üretmenin kendisi için bir iyileşme yolu olduğunu belirtti.

Zaimağaoğlu, babasını 1974’te kaybettikten sonraki süreci ise, “Hayatta iki yol vardır; ya içine kapanırsın ya da daha güçlü olursun. Ben güçlü olmayı seçtim” sözleriyle özetledi.

Haksızlık karşısında geri adım atmadığını da vurgulayan Zaimağaoğlu, “Yanlış bir şeye imza atmam ve susmam” ifadelerini kullandı.