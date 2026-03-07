İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenen açılış töreni ile başlayan Kültür & Sanat Günleri’nin onur konuğu ise sanatçı Zülfü Livaneli oldu.

İskele AKM’deki söyleşi ile sanatseverlerle buluşan Livaneli, söyleşi öncesinde ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından makamında ağırlandı.

Kültür Sanat Günleri’nin açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kültür ve sanatın İskele’de güçlenmesi için daha çok çalışmaya devam ettiklerini, 31 Mart’a kadar sürecek etkinliklerde İskele’nin tiyatronun, müziğin, edebiyatın, düşüncenin ve üretimin buluşma noktası olacağın ı kaydetti.

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşananlara da kayıtsız kalmayan Başkan Sadıkoğlu son günlerde yaşanılanların barışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri 31 Mart’a kadar devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz takip edilebilecek.