KKTC’de dönem dönem gündeme gelen Şans Oyunları Yasası, bugün Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak. Söz konusu yasada, yasal düzenlemelerden vergi oranlarına kadar birçok hususta düzenleme yapılarak, yeni yasama döneminde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve meclisten geçmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak hafta sonunda açıklama yapan Pasha Group Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, “Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve Şans Oyunu sektörü ile ilgili büyük önem arz eden yasa tasarıları, 31 Temmuz 2023 Pazartesi Günü Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde görüşülmeye başlanacaktır. Komitenin değerli başkanı ve komite üyelerinin sektörün kurumsal temsilcileri olan birliğimizin görüş ve önerileri doğrultusunda kamuoyunda dile getirilen olumsuz dedikodulara mahal vermeden bu tasarıya son şeklini vereceklerinden şüphem yoktur” dedi.