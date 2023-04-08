8 Nisan 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan ‘’59435’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "59435" numaralı bilete isabet etti.

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Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin Pazartesi’nden itibaren satışta olduğu da vurgulandı. 