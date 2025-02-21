Oregon Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Emily Hoeft, yıllardır Santorini yanardağının nefesini dinliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki yanardağların incelenmesinde öncü olan seçkin bilim insanı, magmanın yüzeye çıktığı ve patlamaya neden olduğu koşulları belirlemek üzere ölçümler yapmak için kendi metodolojisini icat etti.

Şu anda Kiklad adasındaki gelişmeleri yakından izliyor ve sahadaki meslektaşlarından aldığı verileri inceliyor. Hoeft, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Kolumba Yanardağı’ndaki son durumu anlattı.

"SON 6 AYDA KÜÇÜK BİR YANARDAĞ ŞİŞMESİ YAŞADIK"

Yanardağın “yeniden şarj olduğunu” söyleyen Hoeft, verilerin Santorini'den değil, kuzeydoğudan kaynaklanan olası bir derin kabuk magma hareketini gösterdiğini belirtti.

Hoeft, şunları aktardı: “Küçük Anydros adasının bulunduğu kurak sırtın altında yer almaktadır. Amorgos'a doğru olan bu hareket, kabuğu dışa doğru çeken büyük bir gerilim ve genişleme olduğu için meydana gelir. Böylece magmanın kabuğun içine girmesi için alan yaratılır. Ve bu gerçekleşmeden önce, Santorini'de son altı ay boyunca izlediğimiz küçük bir yanardağ şişmesi yaşadık."

"YOĞUN SİSMİK VE VOLKANİK FAALİYETLERE NEDEN OLUYOR"

Ancak Anydros yakınlarındaki magmanın bu son hareketinin yarattığı depremlerin, Santorini adasının altındaki basıncı hafiflettiğini söyleyen Hoeft, “Magma hareket ettiğinde yer kabuğunu kırar ve bu da küçük depremlere neden olur. Ama aynı zamanda, bölgede gerilim olduğu için, bazı faylar kendilerini yeniden ayarlamak için küçük hareketler yaparlar. Dolayısıyla, bu orta büyüklükteki depremlerin bazıları faylarla ve bölgedeki gerilme, çekme gerilmeleriyle ilgilidir. Bu da yoğun sismik ve volkanik faaliyetlere neden oluyor” diye konuştu.

"ENJEKSİYONUN DURMA İHTİMALİ VAR"

Hollandalı bilim insanı, Kathimeri’nin “En olası senaryo nedir” sorusunu şöyle yanıtladı: “Anydro yakınlarındaki bu yanal magma enjeksiyonunun durma ihtimali var. Çoğu zaman volkanlar magmayı kabuğun içine doğru iter ve magma asla yüzeye çıkmaz. Aslında çoğu zaman bu gerçekleşir. Magmanın bu tümsek boyunca bir noktada yüzeye ulaşması için küçük bir şans var ve bir olayımız var.”

Bunun şu anda gerçekleşmesi için en muhtemel yerin Anchor Adası'nın güneybatısındaki deniz yatağı olacağını ifade eden Hoeft, “Bu muhtemelen bir olay olarak çok dramatik olmayacaktır” diye ekledi.

HAVACILIK ETKİLENEBİLİR

Hoeft, kül emisyonu olması halinde, külün miktarına ve dağılımına bağlı olarak havacılığın belirli koşullar altında etkilenebileceğini de kaydetti.

Devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ancak şu anda önemli bir volkanik faaliyet olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Kül ayrıca solunum sorunlarına da neden olmaktadır. Ancak küçük bir ihtimal de olsa Kolumbo'da bir şeyler olabilir. Şu anda bu en olası senaryo gibi görünmüyor. Mevcut veri analizi, Santorini'de gözlemlenen zemin deformasyonunun azaldığını göstermektedir, ancak gelişimini değerlendirmek için sürekli izleme gereklidir” ifadelerini kullandı.