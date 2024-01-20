Beşiktaş, Fernando Santos yönetimdeki üçüncü maçında farklı mağlup oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 yenildi.

Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

Pendikspor maçının ardından konuşan Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pendikspor'u tebrik ediyorum. Sorumluluğun benim olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu maça iyi bir şekilde geldik ama istediklerimiz olmadı. Başımızı dik tutmalıyız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var. Başımızı eğmeden devam etmek zorundayız.

En az 5-6 fırsat da bulduk ama topu kaleye sokamadık. Demir Ege'yi sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama yapamadık. Sonuç ortada. Oyuncularla konuşacağım. Bu maçı kötü oynadığımızı bileceğiz."