Bu çerçevede 18 Aralık’ta gerekli organizasyonlar tamamlanarak ekipler oluşturuldu, 19 Aralık Cuma günü ise 69 işletmede toplam 7 bin 700 büyükbaş hayvan başarıyla aşılandı. Aşılama çalışmalarının, belirlenen program doğrultusunda bugün ve yarın da kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaaraağaç bölgesine ilişkin bazı haberler üzerine Veteriner Dairesi ekipleri tarafından ivedilikle saha incelemeleri yapıldı. Şüpheli görülen hayvanlardan alınan kan örneklerinin laboratuvar analizleri sonucunda tüm numunelerin negatif çıktığı açıklandı.

Veteriner Dairesi personelinin 13 Aralık tarihinden itibaren büyük bir özveriyle ve kesintisiz şekilde sahada görev yaptığı vurgulanırken, bu süreçte hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, üreticilerin bilgilendirilmesi ile hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerinin eksiksiz uygulanmasına özel önem verildiği kaydedildi.

Öte yandan halk sağlığının korunması amacıyla mezbahalarda kesim öncesi ve kesim sonrası veteriner kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğü, denetimlerin sıkı şekilde devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, şap hastalığıyla mücadele sürecini yakından takip etmeyi sürdüreceğini ve gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf ve düzenli biçimde paylaşacağını duyurdu.