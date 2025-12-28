Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Aralık-27 Aralık tarihlerinde kamu ve özel veteriner hekimlerin katılımıyla 403 işletmede toplam 45 bin 214 büyükbaş hayvana aşılama yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu sürecin şap hastalığının yayılımının önlenmesi adına kritik bir dönemsel aşamayı oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:



“Saha çalışmalarında hem hızlı hem de erişilebilir olmayı hedefleyen bir planlama uygulanmaktadır. Bölgesel ihtiyaçlara göre görevlendirilen ekipler, üreticilere önceden bilgi verilerek işletmelere ulaşmakta; özellikle riskli bölgelerde aşılama çalışmaları öncelikli olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda hastalığın kontrolüne yönelik izleme ve takip programları, alınan kan örnekleri ve laboratuvar analizleriyle desteklenmektedir.”