Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde dün saat 08.30 sıralarında M.F.G.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada, polis tarafından suçüstü tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın aynı tarihte saat 00:05 sıralarında, Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde bulunan gölgeliklere ait beton taşları da kasten kırıp hasara uğrattığı tespit edildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.