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Polisin soruşturması devam ediyor.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın aynı tarihte saat 00:05 sıralarında, Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde bulunan gölgeliklere ait beton taşları da kasten kırıp hasara uğrattığı tespit edildi.

Lefkoşa’da Sarayönü Caddesinde dün saat 08.30 sıralarında M.F.G.(E-43) kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada, polis tarafından suçüstü tutuklandı.

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