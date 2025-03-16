Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 15 Mart 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havalimanı içerisinde Ç.A. (K-45), 181 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilerek rahatsızlık yarattı.

Öte yandan, 16 Mart 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir eğlence mekanının girişinde O.S. (E-29), sarhoş vaziyette makul bir nedeni olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Polis ekipleri tarafından nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilen şahıs, olay yerinde gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.