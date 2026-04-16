Biyologlar Derneği eski başkanı, eğitimci Hasan Sarpten, sosyal medya kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda, çocukların şiddet içerikleri ve denetimsiz dijital ortam nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirterek sosyal medya yasağının gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Sarpten, gelişim çağındaki çocukların şiddet dolu diziler, oyunlar ve özellikle denetimsiz sosyal medya nedeniyle akran zorbalığı başta olmak üzere birçok olumsuz etkiye maruz kaldığını kaydetti.

Zorunlu eğitim çağındaki çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, 15 yaş altındaki bireylerin mesajlaşma platformları dışındaki sosyal paylaşım sitelerine üye olmasının ve paylaşım yapmasının yasaklanması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Sarpten, bu yasağın aile izni olsa dahi geçerli olması gerektiğini belirtti.

Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta bu yönde adımlar atıldığını hatırlatan Sarpten, hükümete çağrıda bulunarak gerekli düzenlemelerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini istedi.

Sarpten ayrıca, Eğitim Bakanlığı öncülüğünde eğitimler ve farkındalık kampanyaları düzenlenerek çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.