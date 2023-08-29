Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Öjen Açıkada olguları aktardı.

Polis, B.O'nun 2019 yılı içerisinde KKTC uyruklu A.T'nin kimlik kartını 30 bin TL’ye A.T'den satın aldığını söyledi.

Polis, zanlının satın aldığı kimliğin resim kısmına kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının sahte kimlikle Güneyde nüfus dairesine gidip, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimliği çıkarmak için başvuru yaptığını ve A.T adına düzenlenen GKYR kimlik kartını sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis memuru Açıkada, zanlı B.O'nun 26 Ağustos tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada, zanlı A.T'nin ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlı B.O'nun TC, A.T'nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten Açıkada, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini söyleyerek, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

