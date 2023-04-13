UBP Milletvekili ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, dünyanın 5. büyük turizm fuarı EMITT İstanbul’a katılarak yeni anlaşmalara imza attı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Savaşan, “Bu yılki hedefini 500 milyon euro iş hacmine ulaşmak olarak belirleyen EMİTT fuarının karşılıklı iş birliklerinin gelişmesine yönelik önemli fırsatlar sunduğunu” belirtti.

Turizmde genel olarak yeni eğilimlerin ortaya çıktığına ve gezginlerin “keşif rotalarına” kayarak, doğayla iç içe tatil, kamp ve bungalov konaklama seçeneklerine yöneldiğine işaret eden Ahmet Savaşan, yapılan pek çok çalışmanın 2023 yılında sağlık turizminde de değişiklikler olacağını gösterdiğine işaret etti.

Yeni trendin sağlık turizmi alternatifleri içerisinde, meyve hasadı ve bir insanın enerjisini ormanla ilişkilendirdiği söylenen orman banyosu olarak da bilinen “Sylvotherapy” olduğunu vurgulayan Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde çok daha ileriye gidebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, dünyanın pek çok coğrafyasından KKTC’ye sağlık turisti getirmek için çalışmalara hız verdiklerini de belirterek, “İnanıyorum ki 2023 sağlık turizminde ivmemizin artacağı bir yıl olacak” dedi.