Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Ad-Hoc Komite bugünkü toplantısında yasal mevzuatın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve bir yasa önerisi hazırladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, yasa önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasayı oy birliği ile geçirmeyi arzu ettiklerini aktaran Savaşan, “Hem Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtiyaç duyulan barınmanın karşılanması için yapılabilecek katkılar hem de vatandaşlarını doğrudan etkilenenlerin desteklenmesi ve en önemlisi depreme hazırlık için atılacak adımlara mali kaynak yaratılması konusunu katılımcılıkla yapmaktır” dedi.

Savaşan, “Doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasası ile ilgili gerek ana muhalefetin gerekse de sendikaların birtakım önemli istekleri vardı. Birincisi, insanımızdan maaşlardan yapılacak kesintiler gönüllülük esasına göre olsun. Bunu bu yasa önerisinde öngörüyoruz. İkincisi bütçeden mevcut kalemlerden giderlerden bir tasarruf yapılsın, bu da öngörülüyor. Bir de ek vergiler...” diye konuştu.

YASA ÖNERİSİ ÜÇ ANA KALEMDEN OLUŞACAK

Hazırladıkları yasa önerisinin üç ana kalemden oluşacağını açıklayan Savaşan, şöyle devam etti:

“Birincisi mevcut bütçeden hükümetin yapacağı tasarruflar, ikincisi ek vergiler, üçüncüsü de maaşlardan asgari ücretin altı muaf tutularak gönüllülüğe dayalı kesintilerle oluşacak. 1 milyar TL civarında bir para oluşturulması düşünülüyor. En önemli iki konu daha var. Bir tanesi bu toplanacak paranın amacına uygun olarak nerelere harcanacağı bu yasada kalem kalem belirtilecek. Yine paydaşların, sivil toplum örgütlerinin içinde bulunacağı bir oluşumla ve komite ile de bu denetlenecek. Dolayısıyla burada hükümet olarak murat ettiğimiz hem toplumdan gelen sese hem paydaşlardan gelen sese kulak verdiğimizde bu oluşturulacak katkının nerelere harcanacağı ve buraya harcanıp harcanmayacağını denetleyecek bir mekanizma içerisinde yapmaktır.”

KESİNTİLER HAKKINDA DETAYLAR...

Yasanın önerisinin asgari ücretin altında maaş alanlardan kesinti yapılmamasını öngördüğünü belirten Savaşan, “Asgari ücretin üzerindeki maaşlardan gönüllük esasına göre kesintiye gidilecek. Söz konusu taslak yüzde yüz Pazartesi günü kesinleşecek. 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 1 kesinti, 30-55 bin TL maaşlardan yüzde 1,5, 55 -75 bin TL maaşlardan yüzde 2, 75 bin üzeri de yüzde 5 gibi öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Savaşan, Ad-Hoc Komite’de farklı farklı görüşler olabileceğini ancak ortaya bir metnin çıktığını ve muhalefet partisinin bunu yetkili organlarında görüşeceğini ve Pazartesi günü duruşunun ne olacağını söyleyeceğini ifade etti.

Kaynak: BRT