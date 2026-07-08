Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair alınan bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Aynı gün zanlının Lefkoşa Göçmenköy’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, farklı ebatlarda toplam 4 adet, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid emdirilmiş yeşil renkli kağıt parçasının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, M.H.A.’nın suçüstü tutuklandığını, yapılan sorgulamada S.S.’nin de olayla bağlantısının tespit edildiğini kaydetti.

Bunun üzerine S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada ise farklı ebatlarda toplam 2 gram 570 miligram sentetik cannabinoid emdirilmiş 3 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, her iki zanlının da ifadelerinde 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, S.S.’nin benzer suçtan askıda davası, M.H.A.’nın ise benzer suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, şahadeti değerlendirerek zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.