UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, hem doğum günü hem de 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

Savaşan, bu özel günde doğmuş olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, çocukların gözlerindeki ışığa, kalplerindeki umuda ve hayallerindeki adalete her zaman inandığını vurguladı.

Sadece kutlamanın yeterli olmadığını ifade eden Savaşan, “Çocukların gerçekten güvende olduğu, nitelikli eğitim alabildiği, sağlıklı büyüyebildiği, oyun oynayabildiği bir dünyayı hep birlikte inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Her çocuğun doğduğu coğrafyadan bağımsız olarak iyi bir yaşamı hak ettiğini belirten Savaşan, siyasetçilerin çocukları sevmesinin sadece duygusal değil, aynı zamanda sorumluluk gerektiren bir duruş olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Biz siyasetçiler için çocukları sevmek;

– Onlara temiz bir çevre bırakmaktır.

– Savaş yerine barışı savunmaktır.

– Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

– Her çocuğun karnının tok, başının sıcak olmasını temin etmektir.”

Mesajında, çocukların hak ettikleri dünyayı kurmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Savaşan, “Bugünün çocuklarına borcumuz, yarının onurlu, adil ve yaşanabilir dünyasını kurmaktır” dedi.

Savaşan, hem doğum gününü hem de Dünya Çocuk Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı:

“Çocukların gülümseyebildiği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğim. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun.”