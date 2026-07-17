



Savaşan, 16-35 yaş arasında olup ilk defa işe girecek her genç için devletin işverene aylık 35 bin TL maaş katkısı sağlayacağını, buna ilaveten sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin tamamının da devlet tarafından karşılanacağını belirterek, "tarihte böylesi bir destek verilmemiştir" dedi.



Engelli istihdamı için tarihi bir destek verildi…



Üstel Başbakanlığındaki hükümetin 17 yıl aradan sonra kamuya KKTC vatandaşı engelli istihdamı gerçekleştirdiğini anımsatan Savaşan, özel sektörde istihdam edilecek engelli bireyler için asgari ücretin yüzde 50'si oranında ücret desteğinin yanı sıra yüzde 100 prim desteği verileceğine dikkat çekti.



Savaşan, yaş fark etmeksizin özel sektörde istihdam edilecek bir engelli bireyin aylık gelirinin 100 bin TL'yi aşacağını vurgulayarak bu rakamın; almakta olduğu engelli nakdi yardımının yarısı olan ortalama 20-30 bin TL, devletin sağlayacağı asgari ücretin yarısı tutarındaki 30 bin TL maaş desteği ve 61 bin TL asgari ücretin toplamından oluşacağını ifade etti. Savaşan, bugüne kadar benzer bir uygulamanın hayata geçirilmediğinin altını çizerek, engelli istihdamı yapılabilmesi için tarihin en büyük desteğinin verildiğini söyledi.



Paketin öne çıkan başlıklarına da dikkat çeken Savaşan,



- KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği %80'den %100'e çıkarıldığını,

- KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğinin %60'tan %80'e yükseltildiğini,

- İlk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğinin 20.000 TL'den 35.000 TL'ye çıkarıldığını belirterek, çalışanların sosyal güvenlik primlerinin de %100 oranında devlet tarafından karşılanacağının altını çizdi.





İşletmelere düşük faizli kredi paketlerinin de sunulacağını belirten Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı paketin hedeflerine de değinerek şunları söyledi: "Verilen tüm bu teşviklerin temel amacı yalnızca işverenlerimizin üzerindeki mali yükü hafifletmek değildir. Aynı zamanda çalışanlarımızın alım gücünü korumak, genç KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmak, özel sektörde hayat pahalılığı artışının eksiksiz şekilde çalışanlara yansımasını sağlamak ve emeğin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir."



Öküz altında buzağı aramamak gerekir…



UBP Başbakanlığındaki hükümetin çalışma hayatına yaptığı tarihi katkıların yanı sıra sağlıktan eğitime, turizmden ulaşıma, tarımdan ticarete ve hayatın diğer bütün alanlarındaki icraatlarına ve yasama performansına dikkat çeken Savaşan, hükümetin başarısının ortada olduğunu belirtti.



Billboard reklamlarına bakarak yaratılmaya çalışılan tartışmaların "öküz altında buzağı aramaktan başka bir şey olmadığını" ifade eden Savaşan, hükümet ortakları arasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, bu tartışmaların Ünal Üstel Başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümetinin başarılı icraatlarına gölge düşüremeyeceğini sözlerine ekledi.