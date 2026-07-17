Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde ithal ürünlerin tamamının temiz çıktığını, 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerde, analizi yapılan 37 numunenin 37’sinin de temiz çıktığı, yerli ürünlerde ise, analizi yapılan 27 numunenin 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Akdoğan’da üretim yapan Süleyman Çokbilen’e ve İbrahim Tezkan’a ait molehiyalarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler imha edildi.