Dünya Sağlık Günü’nün sağlığın hayattaki en değerli hazine ve insanların ortak hakkı olduğunun hatırlanması için fırsat yarattığına işaret eden Savaşan, bu önemli günde tüm insanları ‘sağlığım hakkım’ demeye çağıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’in yaptığı çağrıyı selamladı. Savaşan mesajının sonunda “Dünyada sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine katkı koymak için Dünya Sağlık Turizmi Konseyi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle:

"Dünya Sağlık Günü hepimize sağlığın hayatımızın en değerli hazinesi ve insanların ortak hakkı olduğunu hatırlatması bakımından çok önemli bir fırsat sunuyor. 140 ülkenin anayasalarında “sağlık insan hakkı” olarak tanımlanmasına rağmen halen bu gün milyarlarca insan için bu hak erişilemez durumda. Bu önemli günde tüm insanları “sağlığım hakkım” demeye çağıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’in yaptığı çağrıyı selamladığımızı duyurarak, Dünyada sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine katkı koymak için Dünya Sağlık Turizmi Konseyi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum."