Savaşan, hükümetin ilk aşamada Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık hayat pahalılığı artışını öngördüğünü, kalan dokuz aylık bölümün ise herhangi bir hak kaybı yaratmadan ilerleyen süreçte konsolide edilerek ödenmesinin planlandığını belirtti. Bu yaklaşımın bir kesinti değil, ekonomik dalgalanmaların etkisini dengelemeye yönelik bir tedbir olarak geliştirildiğini vurguladı.

Toplumun farklı kesimlerinden gelen değerlendirmeleri dikkate aldıklarını ifade eden Savaşan, Ünal Üstel başkanlığında hükümet ortakları ve paydaşlarla gerçekleştirilen kapsamlı istişareler sonucunda düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’ndan komiteye geri çekilmesi yönünde karar alındığını kaydetti.

Karar aşamasında Başbakan Üstel başkanlığında hükümet yetkilileri, grup başkan vekilleri ve sendika temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirten Savaşan, sendikaların da sürece yapıcı katkı koyma iradesi ortaya koyduğunu söyledi. “Yeni bir sayfa açıyoruz” diyen Savaşan, sürecin diyalog ve uzlaşı temelinde ilerleyeceğinin altını çizdi.

Savaşan, hayat pahalılığı konusunda hedeflenenin ekonomik gerçekler ve mevcut imkânlar çerçevesinde mağduriyet yaratmadan, geniş toplumsal kabul görecek bir model oluşturmak olduğunu ifade etti. Küresel gelişmelerin belirsizlik yarattığına dikkat çeken Savaşan, bu süreçte temkinli ve esnek bir yaklaşımın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde HP ile ilgili komite çalışmalarının; paydaşlar, hükümet ortakları ve muhalefet milletvekillerinin katkılarıyla daha kapsayıcı ve uygulanabilir bir zeminde yürütüleceğini belirten Savaşan, yaşanan tartışmaların geride bırakılacağını ve Meclis’in yasama ile denetim faaliyetlerine güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Savaşan, Antalya Diplomasi Forumu’nun bu yıl, “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla yapıldığını, küresel düzeyde artan belirsizlikler karşısında ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekildiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin forumda Cumhurbaşkanı, Başbakan, koalisyon ortakları, Dışişleri Bakanı ve ana muhalefet partisi başkanı düzeyinde temsil edilmesinin KKTC’nin uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu ifade etti.

Forum kapsamında Türkiye’den üst düzey yetkililer, bir çok devlet ve hükümet yetkilisi, büyükelçiler ve uluslararası aktörlerle bir çok görüşme yapıldığını belirten Savaşan, diplomasinin krizlerin çözümündeki rolünün forum boyunca güçlü şekilde öne çıktığını vurguladı.

Savaşan, forum kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının her platformda savunulmaya devam edileceği konusunun hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ve hükümet yetkilileri tarafından en üst düzeyde anlatıldığını sözlerine ekledi.