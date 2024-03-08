Savaşan, kadınların toplumların temel taşı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“Onlar, anneler, kız kardeşler, eşler, arkadaşlar ve liderler olarak hayatlarımıza anlam katan, güç ve ilham kaynağıdırlar. Ancak, hala pek çok kadın şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmektedir. Bu nedenle, bugün sadece kutlama yapmakla kalmayıp, aynı zamanda toplum olarak karşılaştığımız zorlukları ele almak ve her kadının potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için gereken değişiklikleri yapma kararlılığımızı teyit etmek için de bir fırsattır.”

-“Şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir yaşamı desteklemeye devam etmeliyiz…”

Ülkede ve dünya genelinde kadınların karşı karşıya olduğu engelleri kaldırmak, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların her alanda eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Savaşan, “Ancak yapılacak daha çok iş var. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini, ekonomik fırsatlara eşit erişimini ve her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir yaşamı desteklemeye devam etmeliyiz” dedi.