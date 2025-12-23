UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla UBP’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, buna karşın Kıbrıs Rum liderliğinin yaşananları bir “kahramanlık destanı” olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

21-25 Aralık 1963’te Kıbrıs’ta yaşananların ne olduğu konusunda tarihin hükmünü çoktan verdiğini belirten Savaşan, Rum tarafının bu yaklaşımının yalnızca bir “tarihi çarpıtma” olmadığını, söz konusu söylemlerin, halen üzerinde konuşulan Kıbrıs sorununun ne olduğunu anlamaya yardımcı olacak güncellikte bir çarpıtma olduğunu ve sorunun neden çözümsüz kaldığını da izah eder nitelik taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs sorununun, Kıbrıslı Rumların Ada'yı yalnızca kendilerine ait görmelerinin bir sonucu olduğunu dile getiren Savaşan, zamanla şekil değiştirse dahi sorunun temel nedeninin hâlâ canlılığını koruduğunu ve Kıbrıs Türk halkının hayatını etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin bu gerçeği görmesi ve beklentilerini buna göre şekillendirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Ahmet Savaşan, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlık ve mutluluk diledi.