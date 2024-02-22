Rehberlik mesleğinin insan ilişkileri, liderlik, dil hakimiyeti, yön ve yol bulma, bilgiyi aktarabilme, aktarılanları hikayeleştirebilme, insanları etkileyebilme gibi beceriler isteyen çok özellikli bir alan olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, ülkelerin imajının oluşmasında ve geliştirilmesinde rehberlerin belirleyici rolü bulunduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilir turizm gelirlerinin oluşmasında rehberlik önemli…

Mesleğinde başarılı bir rehberin, çok yönlü bilgi birikimine sahip olması gerektiğine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, bunun bireyin bilgilerini güncellemesi ve sürekli yenilerini eklemesi ile mümkün olabileceğini ifade etti. Bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin ilk karşılaştıkları, ilk izlenim edindikleri, en fazla vakit geçirdikleri, ülke hakkında bilgi aldıkları, yardımlaştıkları, konuştukları, kimi zaman sorunlarını paylaştıkları bireylerin profesyonel turist rehberler olduğuna değinen Savaşan, “kaliteli bir rehberlik eğitimi, kaliteli rehberlerin yetişmesine, kendini yenileyen kaliteli rehberlerin yetişmesi de eşlik edilen grubun tatillerinden memnun kalarak ülkelerine dönmelerine neden olur. Bu da ülkelerin turizm imajının güçlenmesini ve ülkelerde sürdürülebilir turizm gelirlerinin oluşmasını mümkün kılar” dedi. Savaşan Mesajının sonunda, bütün rehberlerin Dünya Rehberler Günü’nü kutladı.