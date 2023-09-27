KKTC adına Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Dr. Ahmet Savaşan Dünya Turizm Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konseyin (Global Healthcare Travel Council), UNWTO’nun (United Nations World Tourism Organization) 2023 teması ile ortaya koyduğu vizyonu benimsediğini ve desteklediğini açıkladı.

Dr. Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle:

"Dünya Turizm Günü’nü, gezegenimizin güzelliğini ve çeşitliliğini kutlamak ve aynı zamanda onu gelecek nesiller için koruma konusundaki kolektif sorumluluğumuzu hatırlamak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu yıl Dünya Turizm Günü’nde belirlenen “Turizm ve Yeşil Yatırımlar” teması, turizmin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak geliştiğinde dünyada pozitif yönde bir değişimin olabileceğine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council) olarak bizler de UNWTO’nun (United Nations World Tourism Organization) 2023 teması ile ortaya koyduğu bu vizyonu benimsiyor ve destekliyoruz. Dünya Turizm Günü Kutlu olsun."