Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile geçtiğimiz Nisan ayında evlendi. Ancak çiftin mutlu ilişkisi devam ederken, Sayan’ın aldığı bir karar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Seda Sayan’ın Soyadı Değişikliği

Sayan, kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Nüfus kayıtlarında ismi “Aysel Gürsaçer Ökten” olarak geçen ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan "Ökten"in resmi işlemlerde sorun yarattığını belirtti ve soyadının nüfustan silinmesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Sayan’ın bu talebi, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ünlü şarkıcının soyadı davasından mutlu ayrıldığı öğrenildi. Nüfus kayıtlarında ismi “Aysel Gürsaçer Ökten” olan Sayan’ın soyadı, “Gürsaçer” olarak düzeltildi.

Boşanma İddiaları

Sayan’ın bu kararı, evliliğinde kriz yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak Sayan, bu iddiaları yalanladı ve “Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız.” dedi.

Sayan, eşinin soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurduğunu ve bu kararının evliliğinde krize yol açtığı iddialarını da yalanladı. Sayan, “Yanlış anlaşıldı, hatta ‘boşanıyorlar’ ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür” dedi.

Bu durum, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin boşanacağı iddialarını yalanlar nitelikte. Çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor.