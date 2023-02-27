Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bugün Meclis Genel Kurulu’ndan yaptığı açıklamaya dikkat çekildi.

Oda’dan yapılan açıklamada, “Sn. Bakan Fikri Ataoğlu tarafından İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi kararlarının geri çekileceği beyan edilmiştir” ifadeleri kullandı.

Kararın 1 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini aktarılan açıklamada, “Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.