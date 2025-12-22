Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu futbolcu öğrenci velileri, 19 Aralık 2025 Cuma günü Oğuz Veli Ortaokulu ile oynanan okul ligi müsabakasına ilişkin alınan kararın, okul sporlarının ruhuyla bağdaşmadığını savunarak kamuoyuna açıklama yaptı.

Velilerin açıklamasına göre, karşılaşma Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun 5-0 üstünlüğüyle devam ederken, maçın son 5 dakikasında yapılan 6’ncı oyuncu değişikliği gerekçe gösterilerek Oğuz Veli Ortaokulu tarafından Milli Eğitim’e şikâyette bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda müsabaka Oğuz Veli Ortaokulu lehine tescil edilerek 3 puan verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın yalnızca sportif adaleti zedelemediği, aynı zamanda 13 yaşındaki çocukların emeğini, psikolojisini ve spor ahlakını olumsuz etkilediği ifade edildi. Müsabakanın sonucunu etkilemeyen oyuncu değişikliğinin, yalnızca yedek kulübesinde bekleyen bir öğrencinin oyuna dahil edilerek mutlu edilmesi amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Veliler, olası bir kural ihlalinin maç sırasında dile getirilmemesini de eleştirerek, karşılaşma sonrasında yapılan şikâyetin sportmenlik ve eğitimcilik ilkeleriyle örtüşmediğini savundu.

Açıklamada ayrıca, müsabakanın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumların çocukları hedef aldığı ve tartışmaları saha dışına taşıdığı belirtilerek, çocukları karşı karşıya getiren tutumların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu velileri, teknik sorumlunun herhangi bir art niyeti bulunmadığını, yapılan değişikliğin tamamen insani ve pedagojik bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu öğretmenin önceliğinin her zaman eğitimcilik ve fair-play anlayışı olduğu vurgulandı.

Veliler, kararın çocuklar üzerindeki etkilerinin yeniden değerlendirilmesini isteyerek, müsabakanın tekrar edilmesi çağrısında bulundu. Okul sporlarının amacının puan ve rekabet değil, çocuklara spor sevgisi, adalet ve insani değerler kazandırmak olduğu ifade edildi.

Açıklama, “Çocuklarımızın mutluluğu ve psikolojisi, her türlü tüzük maddesinden daha değerlidir” vurgusuyla son buldu.