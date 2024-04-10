ÖZEL HABER -Pelin Yükselay

Hafta sonu ile birleşince 9 güne çıkan Şeker Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Avrupa’da, Dubai’de ya da Türkiye kültür turlarında almaya hazırlanıyor.

Gündem Kıbrıs muhabirinin seyahat acentelerinden aldığı bilgiye göre, vatandaşlar bayram tatilinde yurt dışına gitmek için acentelere büyük rağbet gösterdi. En çok tercih edilen rotalar ise İtalya,Dubai, Balkanlar oldu...

Seyahat Acenteleri ne dedi?

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver:

Bu bayram Türkiye’de en çok Kapadokya, Yedigöller ve Çanakkale bölgeleri tercih edildi. Bayram tatilini Türkiye’de geçirecek olan vatandaşlarımız 15 bin-17 bin TL arası bir rakamı gözden çıkardı. Avrupa’da ise en çok Balkanlar tercih edilirken, gemi turlarına rağbet çok oldu. Batı Akdeniz ve Yunan Adaları en çok tercih edilen rotalar olurken, gemi turlarının fiyatları bin 500 Euro’dan başladı.

Ayder Turizm Tur Koordinatörü Nadire Margilili:

Bu bayram yurt dışı turlarımız çok fazla rağbet gördü ve bu durum bizleri sevindirdi. Bayramda Türkiye’de en fazla İstanbul ve Trakya tercih edildi. Türkiye fiyatlarımız 15 bin 500 TL’den başladı. Yurt dışında ise Dubai revaçta. Dubai turumuz 800 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Öte yandan birçok müşterimiz de Balkanları tercih etti. Balkanlar turumuz da 750-bin 100 Euro’dan satışa çıktı.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:

Bu bayramda İtalya’ya yoğun talep var. İtalya turumuzu 599 Euro’dan satışa çıkardık ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bunun yanında 629 Euro’dan satışa çıkardığımız Dubai turu da çok sattı. Kara turları yanında gemi turlarımıza da ilgi yoğun oldu. Bayramda birçok kişi Yunan Adalarına gitmeye hazırlanıyor. Türkiye’de ise İzmir’e yoğun bilet sattık.