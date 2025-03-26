2010-2017 yılları arasında bir uluslararası anlaşma ve dört iş birliği protokolünün imzalandığı ifade edilen açıklamada, Lefkoşa Dükkanlarönü Camisinin 2024 yılında tamamlandığı, Lefkoşa Selimiye Camisinin restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğu, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisinin projesinin ise tamamlandığı ve uygulama ihalesine çıkılacağı belirtildi.

2013-2015 yılları arasında 59 bin 500 adet kuru gıda kolisi yardımı, 2016-2020 yılları arasında ise günde 500 kişiye çorba dağıtımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu yıl Ramazan ayında 29 gün boyunca Lefkoşa Hz. Ebubekir Camiinde 500 kişiye iftar verildiği belirtildi. Açıklamada kültürel faaliyetlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, KKTC Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile ortaklaşa, Vakıf Turizmi Projesi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, “Vakıf Medeniyeti, Kıbrıs’ta Osmanlılar, Bir Vakıf Ada: Kıbrıs, Kıbrıs Vakıfları” gibi başlıklar altında düzenlenen eğitim programına 50 turist rehberinin katıldığı kaydedildi.

Eğitim sonunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin katılımıyla düzenlenen resmi törenle, eğitimi başarıyla tamamlayan rehberlere sertifika verildiği belirtildi.

2017 yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) ile iş birliği çerçevesinde “Vakıf Ada Kıbrıs” projesinin geliştirildiği kaydedilen açıklamada, proje çerçevesinde Vakıf Rehber Sertifikasına sahip rehberler tarafından anlatımı yapılabilecek “Vakıf Şehir Lefkoşa” tur programı belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, Turizm Haftasının başlangıcı, aynı zamanda KKTC’de Vakıflar Haftasının ilk günü olan 15 Nisan 2018 tarihinde “Vakıf Şehir: Lefkoşa” turunun ilkinin yapıldığı kaydedildi.

5-10 Aralık 2022 tarihleri arasında KKTC’li 16 üniversite öğrencisi ve iki refakatçisinin “Hayal et, Keşfet, Vakfet” Gençlik Projesi kapsamında İstanbul ve Bursa’da ağırlandığı belirtilen açıklamada, Vakıf Medeniyeti konusunda bilgilendirmeler, seminerler, vakıf kültür varlığı ziyaretleri yapıldığı kaydedildi.

-Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin faaliyetler

Kıbrıs Vakıfları Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden bir çalışma ekibinin katkılarıyla 2015 yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS) programı yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne danışmanlık hizmeti verildiği de belirtildi.