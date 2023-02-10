Adıyaman’daki İsias Otel enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Baba ve oğlu, sonsuzluğa yürüdü! Baba ve oğlu, sonsuzluğa yürüdü!

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Bu bilgi aile yakınları ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.