Bu bilgi aile yakınları ve enkaz alanındaki yetkililer tarafından teyit edildi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Baba ve oğlu, sonsuzluğa yürüdü!

Baba ve oğlu, sonsuzluğa yürüdü!

Adıyaman’daki İsias Otel enkazından acı haberler gelmeye devam ediyor.

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