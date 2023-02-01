TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan elde ettiği bilgiye göre, saat 14..00 sıralarında ise Boğaz’da sulu kar yağışı başladı.

Buran, kar yağışının yüksek yerlerde bugün akşam 20.00-21.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

-Yarın sabah saatlerinde don bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde don beklendiğini, Cuma gününden Pazar gününe kadar ise havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.