Sendikalar adına açıklama yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, hükümete; vergi matrah ve dilimlerini Resmi Gazete’de yayımlaması için saat 16.00’a kadar süre tanıdıklarını ifade etti.

KTMAS Başkanı Güven Bengihan ise bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmaması durumunda yarın iş yavaşlatma eylemine gideceklerini açıkladı.

Atan: Zamlar yayımlandı, vergi matrah ve dilimleri yayımlanmadı

Atan saat 16.00’dan sonra da yayımlanmaması durumunda gerekli adımları atacaklarını kaydetti ve şu şekilde konuştu:

Sadece kamuyu değil bütün özel sektörü ilgilendiriyor. Matrah oranları bildirilmedi. 4 e kadar resmi gazetede yayımlanmazsa biz sorumlusu değiliz. Güven verecekler. Güven kalmadı. Yazı basımevine gitti ama yayınlanacak mı endişe duyuyoruz. Saat 4 ten sonra çıkan yazıya göre önlemlerimizi alacağız, adım atacağız. Bu olmazsa maaşlar alınamayacak. Halk yarın maaş alıp almayacağını düşünüyor. Yüzde 80’e varan zamlarla ilgili de adım atacağız. Vermeden alma olmaz. Halkımızın gönlü refah olsun.

Bengihan: Yayımlanmazsa iş bırakma eylemine gideceğiz

KTMAS Başkanı Güven Bengihan ise bu kararın 24 Ocak’ta Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ancak hâlâ Resmi Gazete’de yayımlanmadığını söyledi. Bengihan şu şekilde konuştu:

LAÜ’de de çalışanlar matrah sorunundan dolayı eski maaşı aldı. Bu matrah dilimleri Bakanlar Kurulu’ndan 24 Ocak’ta geçti ancak 50 metre ilerideki Devlet Basımevi’ne gidemedi. Böyle sorumsuzluk olur mu? Halk bu tedirginliği yaşamaya mecbur mu? Buraya mecbur olduğumuz için geldik. Sanki sorumlu bizmişiz gibi davranıyorlar. Cuma günü geldik konuştuk. Cuma günü “yayımlanacak” dediler. Bugün aradık Devlet Basımevine gitmiş, 4’e kadar yayımlanacakmış. Bu lütuf değil, yasa gereğidir. İnsanların emeğinin karşılığını vermeleri gerekiyor. Kurumlar bu kadar itibarsızlaştırılamaz. Eğer yayımlanmazsa yarın sendikalar iş yapmayacak. İnsanlar maaşını geç alacak. Devletin okulu LAÜ eski maaşı verdi. 4’e kadar oldu oldu, olmadı yarın sendikalar iş bırakacak, gitsin onlar okullarda çalışsın. Yönetemiyorlarsa bırakıp gitsinler. Kıbrıslı Türkler kendi ayakları üzerinde duracak. Birilerinden talimat alacaksak seçimler niye yapılıyor.