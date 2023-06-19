Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye sınırların içerisinde riskli olduğundan şüphe duyulan 115 binaya yapılan ön tespit ve puanlama neticesinde 90 adet binanın risk grubunda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde sonuçları bina sahiplerine bildirip bir sonraki aşamada neler yapılması gerektiğini anlatacağız” dedi.

Şenkul, “Yine bu çerçevede puanlamada en yüksek riske sahip 20 adet bina mal sahiplerinin onayı alındıktan sonra bizim tarafımızdan karot ve röntgen testlerine tabi tutulacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu akşam saat 18.00’da Belediye Meclis toplantısının yapılacağına işaret eden Şenkul, açıklamasında şunları kaydetti:

“Belediye Meclis toplantısında hem bu konuda hem de kentimizin önemli sorunlarına çare bulmak adına yapılması gerekenleri anlatacak, meclis üyelerimizin önerileri doğrultusunda da yol haritalarını belirleyeceğiz. Meclis toplantımız belediyemizin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.”